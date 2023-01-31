شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد وصول بعثة الهلال إلى المغرب استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فجر اليوم الثلاثاء للأراضي المغربية إستعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية وهي التي تنطلق يوم الأول من شهر فبراير وتنتهي بنهاية يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.

وصول بعثة الهلال إلى المغرب استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية

ونشر الحساب الرسمي لفريق نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الاستاذ عبد الله الغريري كان في إستقبال البعثة برئاسة الرئيس فهد بن سعد بن نافل تأهبًا للمشاركة في مونديال الأندية.

ويخوض فريق نادي الهلال يوم الرابع من شهر فبراير القادم أمام الوداد البيضاوي المغربي في افتتاحية مباريات الزعيم بالمودنيال.

ويمني أبناء رامون دياز النفس بتحقيق الفوز في تلك المواجهة للوصول إلى نصف النهائي وملاقاة فلامنجو البرازيلي.