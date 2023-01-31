شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من موسيماني.. أهلي جدة يبرم صفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبذل مسئولو نادي أهلي جدة السعودي "دوري يلو" جهدهم للتفكير في صفقات نارية، في حال حسم لقب بطل دوري يلو، والتأهل إلى دوري روشن السعودي في نسخة2023/2024.

موسيماني يستهدف التعاقد على نجوم دوري روشن في الصيف 2023

ووصى بيتسو موسيماني المدير الفني ضم 4 لاعبين على الأقل من أصحاب الخبرات في دوري روشن من نجوم المنتخب السعودي للنيل بالدعم المحلي.

بالإضافة إلى العديد من المحترفين الجدد الذين يمتلكون القدرات الفنية المميزة، لعودة الفريق على الساحات العليا من جديد.

ووفقًا لما تدوالته العديد من التقارير الصحفية السعودية، فإن الجنوب افريقي يستقر على ضم فراس البريكان هداف الفتح، وحسان تمبكتي قلب دفاع الشباب، ويسعى النادي السعودي إلى ضم كلا اللاعبين في الصيف القادم في حال التأهل إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

ويقع أهلي جدة في المركز الأول من جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023، برصيد 37 نقطة، بعد المستوى المتميز الذي بدى عليه النادي السعودي منذ تولي موسيماني تدريب الفريق الأول لكرة القدم.