شكرا لقرائتكم خبر عن أمرابط يثير الجدل حول انتقاله لبرشلونة: اذهب الآن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار نجم فريق فيورنتينا الإيطالية الدولي المغربي سفيان أمرابط، الجدل حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تقارير تؤكد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع أمرابط

وكان قد ارتبط اسم أمرابط خلال الفترة الأخيرة بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني خاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الشتوي.

وقام أمرابط بإثارة الجدل بعدما نشر مقولة الكاتب الأمريكي واين داير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

ونشر أمرابط مقولة واين داير التي تقول:"اذهب الآن، فالمستقبل لا أحد موعود به" مما يضع العديد من الشكوك حول إمكانية انتقال أمرابط خلال الميركاتو الحالي لبرشلونة.

عرض برشلونة لضم أمرابط

قالت عدة تقارير إن برشلونة قدم عرضا لضم أمرابط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى خيار الشراء نظير 37 مليون يورو، لكن إدارة الفيولا رفضت الأمر.



الجدير بالذكر أن أمرابط كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة على رأسهم ليفربول وأتلتيكو مدريد، بعد تألق اللاعب المغربي في مونديال قطر 2022.

وكان قد قاد أمرابط منتخب المغرب للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قبل الخسارة من فرنسا في مباراة نصف النهائي ثم الخسارة من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.