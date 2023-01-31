شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يعلق على إمكانية التعاقد مع أمرابط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن إمكانية التعاقد مع سفيان أمرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في الساعات الأخيرة منها.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويخوض فريق برشلونة الإسباني مباراة منتظرة غدًا الأربعاء أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وسُئل تشافي على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة عن إمكانية التعاقد مع سفيان أمرابط في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي إلا أن تشافي رفض الحديث عن التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

تصريحات تشافي عن أمرابط

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي:"لا يمكنني التحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، لكنه لاعب كرة قدم جيد بالنسبة لي".

واستكمل: "من حيث المبدأ لا أريد صفقات جديدة، لكن في حالة إمكانية إبرام تعاقدات، سنسعى من أجل بديل مثالي، وإلا فلا نريد".

يذكر أن سفيان أمرابط نجم فريق فيورنتينا الإيطالي قد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم مؤخرًا والتي نجح خلالها أسوط الأطلس في الوصول لنصف النهائي والحصول على المركز الرابع بعد الخسارة من فرنسا في نصف النهائي وكرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.