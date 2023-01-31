السعودية اليوم / رئيس جامعة القصيم يفتتح ملتقى طلبة الدراسات العليا



بريدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود , بالمدينة الجامعية اليوم، الملتقى الثاني لطلبة الدراسات العليا، ودشن خدمة إيداع رسائل الماجستير والدكتوراه في المكتبة الرقمية

وتجوّل معاليه على أركان الملتقى الذي تنظمه عمادة الدراسات العليا بمشاركة 112 طالبًا وطالبة عبر ملصقات علمية لعرض أبحاثهم العلمية في مختلف التخصصات الشرعية والإنسانية، والطبية، والزراعية، ويهدف إلى استعراض أبرز النتائج العلمية لطلبة الدراسات العليا وما توصلوا إليه من نتاج بحثي انعكس على رسائلهم العلمية.

يُذكر أنّ خدمة إيداع الرسائل العلمية في المكتبة الرقمية السعودية هي خدمة يستطيع الطالب من خلالها الدخول عبر بوابة الطالب الجامعية ورفع رسالته العلمية على هذه المنصة، كما تمكنه من إيداع الرسالة بالمكتبة وحصول الرسالة العلمية على عنوان دائم يمكن من خلاله سهولة الوصول إليها أو الاستشهاد بجزء من الرسالة، وتسهم هذه الخدمة في تحقيق الأثر الإيجابي في نشر محتوى الرسالة بشكل كبير وكذلك زيادة عدد الاستشهادات للجامعة والباحث.

// انتهى //

16:42ت م

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بريدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسافتتح معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود , بالمدينة الجامعية اليوم، الملتقى الثاني لطلبة الدراسات العليا، ودشن خدمة إيداع رسائل الماجستير والدكتوراه في المكتبة الرقمية السعودية ، كأول جامعة سعودية تُتم عملية التكامل مع المخزن الرقمي؛ وذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، ووكيل الجامعة الدكتور خالد الحربي، وعدد من عمداء الكليات والعمادات.وتجوّل معاليه على أركان الملتقى الذي تنظمه عمادة الدراسات العليا بمشاركة 112 طالبًا وطالبة عبر ملصقات علمية لعرض أبحاثهم العلمية في مختلف التخصصات الشرعية والإنسانية، والطبية، والزراعية، ويهدف إلى استعراض أبرز النتائج العلمية لطلبة الدراسات العليا وما توصلوا إليه من نتاج بحثي انعكس على رسائلهم العلمية.يُذكر أنّ خدمة إيداع الرسائل العلمية في المكتبة الرقمية السعودية هي خدمة يستطيع الطالب من خلالها الدخول عبر بوابة الطالب الجامعية ورفع رسالته العلمية على هذه المنصة، كما تمكنه من إيداع الرسالة بالمكتبة وحصول الرسالة العلمية على عنوان دائم يمكن من خلاله سهولة الوصول إليها أو الاستشهاد بجزء من الرسالة، وتسهم هذه الخدمة في تحقيق الأثر الإيجابي في نشر محتوى الرسالة بشكل كبير وكذلك زيادة عدد الاستشهادات للجامعة والباحث.// انتهى //16:42ت م0132

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.