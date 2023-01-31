السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي ترفع جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة



المدينة المنورة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة على المدينة المنورة، وذلك حرصًا على ضمان سلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

وقامت وكالة شؤون المسجد النبوي بتكثيف جهودها وأعمالها وذلك بتوزيع ماكينات شفط المياه والغسيل داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته، كما عملت الوكالة على توزيع العمالة على المواقع المخصصة بأعداد كافية لتغطية كافة الاحتياجات لتقديم أرقى الخدمات لزائري المسجد النبوي.

ويأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة وحفاظًا على سلامة كل زائر ومصلٍ في المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله-.

// انتهى //

16:24ت م

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