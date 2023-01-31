السعودية اليوم / وزير الصحة يشارك في افتتاح ملتقى الصحة العربي في دبي



دبي 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

شارك معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس في افتتاح ملتقى الصحة العربي (Arab Health) 2023 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

والتقى معاليه على هامش الملتقى بمعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الأستاذ عبدالرحمن العويس، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الخبرات وفرص التعاون في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين.

كما قام الوزير الجلاجل بجولة على المعرض المصاحب، والتقى بعدد من الشركات والمنشآت الصحية الوطنية، تحفيزاً لدورهم في تقديم الخدمات الصحية، وتمثيل التطور والنماء الذي تشهده المملكة في شتى المجالات في ظل رؤية 2030، كما زار جناح "صنع في

كما زار معاليه عددا من الشركات العالمية الرائدة التي لها مقرات إقليمية في المملكة، وناقش مع رؤسائها الفرص المتاحة؛ لتوطين العديد من الصناعات والخبرات؛ في إطار الاهتمام الذي تقدمه المملكة من الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تمكين التقنيات المتقدمة للقطاع الصحي في المملكة ضمن رحلة تحوله، وتوطين تلك الخبرات المميزة كمنفعة مستدامة للمجتمع وفرص واعدة للمواطنين.

يذكر أن القطاع الصحي يتصدر القوائم في مشروع نقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية، فقد استجابت العشرات من كبرى الشركات العاملة في مجال إدارة المستشفيات والتقنيات الحيوية والصناعات الدوائية؛ للمحفزات والتي شملت استثناءات من نسب السعودة لمدة 10 سنوات مع تسهيلات لتأشيرات المرافقين وتفضيلات في التعاقدات الحكومية، ومن تلك الشركات الصحية المتنقلة حتى الآن والتي وصلت إلى 18 شركة أمريكية وأوروبية وصينية وأسترالية.

يذكر أن ملتقى الصحة العربي (Arab Health) يستمر حتى 4 فبراير 2023م، ويهدف إلى أن تكون الرعاية الصحية مجالاً أكثر استدامة وابتكاراً.

// انتهى //

15:41ت م

0118



دبي 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسشارك معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس في افتتاح ملتقى الصحة العربي (Arab Health) 2023 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.والتقى معاليه على هامش الملتقى بمعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الأستاذ عبدالرحمن العويس، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الخبرات وفرص التعاون في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين.كما قام الوزير الجلاجل بجولة على المعرض المصاحب، والتقى بعدد من الشركات والمنشآت الصحية الوطنية، تحفيزاً لدورهم في تقديم الخدمات الصحية، وتمثيل التطور والنماء الذي تشهده المملكة في شتى المجالات في ظل رؤية 2030، كما زار جناح "صنع في السعودية " واطلع على الجهود المميزة التي تقدمها المملكة في مجال الرعاية الصحية وفرص الريادة العالمية بها، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والتقى بعشرات الرواد وصنّاع المنتجات السعودية وبحث سبل تعزيز وتمكين دورهم في القطاع الصحي.كما زار معاليه عددا من الشركات العالمية الرائدة التي لها مقرات إقليمية في المملكة، وناقش مع رؤسائها الفرص المتاحة؛ لتوطين العديد من الصناعات والخبرات؛ في إطار الاهتمام الذي تقدمه المملكة من الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تمكين التقنيات المتقدمة للقطاع الصحي في المملكة ضمن رحلة تحوله، وتوطين تلك الخبرات المميزة كمنفعة مستدامة للمجتمع وفرص واعدة للمواطنين.يذكر أن القطاع الصحي يتصدر القوائم في مشروع نقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية، فقد استجابت العشرات من كبرى الشركات العاملة في مجال إدارة المستشفيات والتقنيات الحيوية والصناعات الدوائية؛ للمحفزات والتي شملت استثناءات من نسب السعودة لمدة 10 سنوات مع تسهيلات لتأشيرات المرافقين وتفضيلات في التعاقدات الحكومية، ومن تلك الشركات الصحية المتنقلة حتى الآن والتي وصلت إلى 18 شركة أمريكية وأوروبية وصينية وأسترالية.يذكر أن ملتقى الصحة العربي (Arab Health) يستمر حتى 4 فبراير 2023م، ويهدف إلى أن تكون الرعاية الصحية مجالاً أكثر استدامة وابتكاراً.// انتهى //15:41ت م0118

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة يشارك في افتتاح ملتقى الصحة العربي في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.