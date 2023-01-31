السعودية اليوم / السودان تستضيف غداً اجتماع الشبكة الأفريقية للتميز الطبي



الخرطوم 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم غداً ولمدة يومين اجتماع الشبكة الأفريقية للتميز الطبي، بمشاركة من 14 دولة أفريقية بجانب منظمات عالمية وعلى رأسها الإيقاد بالتعاون بين وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الطوارئ الطبية الطوعية الإيطالية.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تقديم الخدمة الطبية المجانية ذات الجودة العالية والتدريب المختص للكوادر الطبية ومناقشة تجربة السودان ممثلاً في مستشفى السلام للقلب بضاحية سوبا، ومركز عنتيبي بيوغندا بدعم من حكومتي البلدين والنظر في الخطط والقرارات المستقبلية .

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15:13ت م

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