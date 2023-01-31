السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا



الدمام 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، زمالات طبية)، للعام الجامعي 1445هـ برسوم دراسية، حيث سيكون القبول لهذا العام على 42 برنامجاً للماجستير، و8 برامج للدكتوراه، و23 برنامجاً للزمالة الطبية.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعد السعدي, أن التقديم على البرامج يبدأ غداً، الموافق 1 فبراير 2023م، ويستمر التقديم إلى نهاية يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023م، وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa أيقونة بوابة القبول لعمادة الدراسات العليا، كما يتم استقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني :

// انتهى //

15:12ت م

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الدمام 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، زمالات طبية)، للعام الجامعي 1445هـ برسوم دراسية، حيث سيكون القبول لهذا العام على 42 برنامجاً للماجستير، و8 برامج للدكتوراه، و23 برنامجاً للزمالة الطبية.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعد السعدي, أن التقديم على البرامج يبدأ غداً، الموافق 1 فبراير 2023م، ويستمر التقديم إلى نهاية يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023م، وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa أيقونة بوابة القبول لعمادة الدراسات العليا، كما يتم استقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني : [email protected] // انتهى //15:12ت م0113

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