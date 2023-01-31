السعودية اليوم / أمين الشرقية يُناقش جهود الأمانة في معالجة التشوه البصري بالمنطقة



الدمام 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، جهود الأمانة لخطة معالجة التشوه البصري، في المنطقة ومعالجة وإزالة مظاهر التشوه البصري، ومتابعة مبادرات تحسين المشهد البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ من خلالها.

وشدّد معاليه خلال الاجتماع الأسبوعي المرئي اليوم الذي عُقد بمقر الأمانة، على كافة الوكالات والإدارات والبلديات، بضرورة متابعة كافة البلاغات، وما يُرصد من ملاحظات ضمن الخطة، وتسخير كافة الإمكانيات لمعالجة مظاهر التشوه مع التركيز على العناصر الرئيسية، في معالجة التشوهات البصرية، وتطبيق معايير الجودة ضمن الأعمال.

واطّلع ، على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد البصري، حسب الخطة الوطنية للمسار التنفيذي للمعالجات الفورية، والتي تضمنت كميات المعالجات الفورية من 15 سبتمبر وحتى 26 يناير الحالي، حيث بلغت كمية المعالجة في تسوير المباني تحت الإنشاء 24.511 متراً طولياً، و 374.170 متراً مكعباً ضمن مخلفات البناء، وإزالة 3834 حاجزاً خرسانياً، بالإضافة إلى تغليف 20 من المباني على الشوارع التجارية.

وناقش معاليه، أعمال المرحلة الأولى من مبادرة معالي الأمين للطرق، والتي تم خلالها استعراض الأنشطة الرئيسية خلال شهر، تضمنت حالة الطرق "الإسفلت والأرصفة"، وتشوهات تابعة للجهات الخدمية، وواجهات المباني، وتصميم الطريق "الوصول الشامل، ووقوف السيارات، والتقاطعات، والازدحام"، واستمرارية الأرصفة "الأنسنة"، ورصد عناصر التشوه البصري، وتوزيع حاويات النظافة، إضافةً إلى المخرجات الرئيسية لتقرير الوضع الراهن، وتقديم مرئيات للمعالجة، وعرض نماذج لرصد المعوقات.

وتضمن عرض الغرفة برنامج " تمهير "، الذي اشتمل على عدد المراقبين المستهدفين لأمانة الشرقية الذي يبلغ 787 مراقباً، و 23 مراقباً لـ "تمهير" الحاليين في أمانة المنطقة الشرقية، وتأتي مهام المراقب المجتمعي ما بين ميداني عبر الجولات الميدانية برصد التشوهات البصرية ومتابعة المعالجة، ومكتبية تتضمن رفع تقارير الجولات، والأعمال الإدارية الداعمة لغرفة تحسين المشهد الحضري، ويتم تقييم المراقب بخضوعه لمعايير معتمدة، ويتم تدريبه على استخدام منصة ممتثل للتشوه البصري مع منح الصلاحيات اللازمة.

كما ناقش معالي أمين الشرقية، في سياق العرض تسوير الأراضي الفضاء، والتي استهدف منها في المرحلة الأولى 395 أرضاً، و 63 تم إصدار رخص تسوير لها، و 33 تم الانتهاء من أعمال التسوير فيها، و 7 أراضٍ قيد التنفيذ، و 30 تم إصدار رخص بناء لها، فيما تستهدف الأمانة في المرحلة الثانية 389 أرضاً، تم التأكيد فيها على غرامة عدم التسوير التي تبلغ 100 ريال لكل متر طولي، يبدأ تطبيقها من 1 مارس 2023م، إضافةً إلى تقرير مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 1 إلى 29 يناير الحالي، حيث نوقشت فيه جودة إغلاق البلاغات التي بلغت 30 بلاغاً ، إضافةً إلى مناقشة اجتماعات تحليل أداء البلديات، بعدها استعرضت بلدية محافظة القطيف ووكالة التحول الرقمي والمدن الذكية خططهما وإنجازاتهما.

واختتم الاجتماع باستعراض برنامج إدارة المواهب، والذي يأتي لتحقيق مستهدفات مسارات التطوير التنظيمي، ووضع خطة للتعاقب الوظيفي، وإعداد القيادات للوظائف الحرجة، والمناصب القيادية؛ لمواءمتها التنظيمية، وتخطيط القوى العاملة، بهدف تطوير ورفع وبناء قدرات تنظيمية للكفاءات القيادية بأمانة المنطقة الشرقية وفق منهجية، ومراحل عملية التعاقب الوظيفي.

// انتهى //

15:10ت م

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