السعودية اليوم / 37 ألف مراجع لمركز العيون التخصصي بتجمع المدينة المنورة الصحي خلال السعودية اليوم 2022



المدينة المنورة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

قدم مركز العيون التخصصي بتجمع المدينة المنورة الصحي خدماته الطبية لـ 37937 مراجعاً خلال العام 2022 م، حيث بلغ عدد العمليات 2344 عملية منها 1732 عملية الماء الأبيض.

ويوفر مركز العيون التخصصي خدمات طبية متكاملة لمرضى العيون من خلال عيادات أولية، وعيادات تخصصية مثل (عيادات مقدمة العين، الجلوكوما، الشبكية، الأطفال والحول، تجميل الجفون والعين).

كما يعمل المركز على تقديم الخدمة العلاجية والليزر وحق العين وتثبيت القرنية المخروطية، بالإضافة للفحوصات الموسعة مقياس النظر - العدسات اللاصقة - فحص مجال النظر - الفحوصات المتعلقة بالقرنية والشبكية - فحوصات تقييم الحول لدى الأطفال).

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15:17ت م

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