السعودية اليوم / 40 ألف مستفيدة من خدمات مركز الدعم الطلابي والمهني بجامعة الأميرة نورة



الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

قدم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خدماته لأكثر من (40) ألف طالبة وخريجة في عام 2022م، من خلال خدمات إلكترونية وأنشطة تفاعلية متاحة للمستفيدات؛ تُعنى بعرض عدد من الخدمات الإلكترونية؛ لتسهيل تواصل الخريجة مع سوق العمل وجهات التدريب.

ودشّن المركز لوحة خريجات من سوق العمل على موقع الجامعة، التي تُغذّى ببيانات الخريجات للسنوات الخمس الماضية، إضافةً إلى بوابة الخريجات التي أسهمت في تواصل الخريجات مع سوق العمل.

واستحدث المركز خلال عام 2022م، بريدًا خاصًا للتواصل مع الخريجات تُرفع من خلاله الاستفسارات والشكاوى والطلبات، كما نظّم المركز لقاء الخريجات الذي يُعد أول نشاط سنوي يستهدف خريجات الجامعة؛ للإسهام في تثمين دورهنّ الرائد في مسيرة التنمية الوطنية.

وفي السياق ذاته، نفّذ المركز حزمة من الدورات وورش العمل، وعدداً من جلسات الإرشاد المهني الجماعي لطالبات وخريجات الجامعة، كما أطلق المركز مبادرة تأهيل المرشدات المهنيّات للاعتماد الدولي للإرشاد المهني، التي من خلالها جرى اعتماد (12) مرشدة مهنية اعتماد دولي؛ للإسهام في تقديم جلسات الإرشاد المهني للطالبات والخريجات.

ونظّم المركز يوم المهنة ضمن دوره بالإسهام في تمكين أبناء وبنات الوطن، وتهيئتهم لسوق العمل، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في إعداد مواطن منافس عالميًا. كما أجرى المركز المقابلات التجريبية للطالبات والخريجات، واستقبلت إدارة الدعم الوظيفي في مركز الدعم الطلابي والمهني مجموعة من العروض الوظيفية للخريجات المرشحات في عدد من الجهات لتخصصات مختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الدعم الطلابي والمهني على أنْ تسهم مساعيه في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية 2025، لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال إعداد مخرجات تنافسية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، والانخراط في الميدان المهني والريادي، والإسهام في الحراك التنموي، ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي.

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15:03ت م

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