السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة يستقبل القنصل العام الفلبيني



جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، في مكتبه بجدة، اليوم، القنصل العام لجمهورية الفلبين بجدة ادغار توماس وكسيليان.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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14:47ت م

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