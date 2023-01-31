شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي قبل مباريات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتأهب عشاق كرة القدم العربية للتعرف على ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023 قبل مباريات اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير للعام الجديد وبالاخص في ظل وجود منافسة نارية بين الأندية المتنافسة الطامحة في الوصول لبطولة دوري روشن للمحترفين. مباريات اليوم في بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي الرياض – الخلود

احد - جدة ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي قبل مباريات اليوم الأهلي 37 نقطة. الحزم 34 نقطة. الأخدود 34 نقطة. الرياض 34 نقطة. الفيصلي 34 نقطة. العربي 30 نقطة. جدة 25 نقطة. الخلود 24 نقطة. العروبة 23 نقطة. الجبلين 22نقطة. أحد 22 نقطة. القيصومة 21 نقطة. العين 21 نقطة. هجر 20 نقطة. القادسية 18 نقطة. الساحل 14 نقطة. نجران 14 نقطة. الشعلة 11 نقطة.