شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رقم تاريخي ينتظر مهاجم أوكلاند أمام الأهلي بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن اللاعب الأرجنتيني إيميليانو تادي نجم فريق الكرة الأول بنادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي سيدخل مباراة الأهلي المصري يوم غدًا الأربعاء في كأس العالم للاندية بحثًا عن رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة.

رقم تاريخي ينتظر مهاجم أوكلاند أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

وستكون تلك المشاركة هي الثامنة للأرجنتيني إيميليانو تادي المولود في العام 1988 وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ البطولة من قبل.

وإستهل إيميليانو تادي مشواره في البطولة يوم الثامن من شهر ديسمبر للعام 2011 ضد فريق نادي كاشيوا ريسول الياباني وهي المواجهة التي خسرها فريقه بنتيجة 2-0.

ومنذ تلك المواجهة شارك الأرجنتيني في عشرة مباريات وهو نفس الرقم الذي يمتلكه مساعد المدرب الفريق الحالي إيفان فيسليتش.

ولم يسبق إيميليانو تادي سوى ثلاثي النادي الأهلي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، أصحاب الرقم القياسي حتى الآن.

ويعد إيميليانو تادي الهداف التاريخي للفريق بعد أن سجل 145 هدفا في 222 مباراة ويمني النادي النيوزيلندي النفس بإستمرار تألق اللاعب لقيادتهم في البطولة للوصول لأدوار متقدمة.