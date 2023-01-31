شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينافس على جائزة كبرى مع نانت الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، مستوى أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهم في فوز فريقه بالعديد من المباريات الماضية.

مصطفى محمد مرشح لجائزة أفضل لاعب في نانت عن شهر يناير

ودخل مصطفى محمد، دائرة الترشيحات لجائزة أفضل لاعب في نانت الفرنسي، عن شهر يناير الجاري، للاستفتاء الجماهيري عبر الموقع الرسمي للفريق.

وينافس مصطفى محمد، ثلاثة لاعبين من زملائه في الفريق الفرنسي، على جائزة أفضل لاعب بالفريق في شهر يناير، وهم ألبان لافونت، أندري جيروتو، إيفان جوسان.

أرقام مصطفى محمد مع نانت الفرنسي في شهر يناير

وكان قد شارك الفرعون المصري مع فريقه الفرنسي في 6 مباريات خلال يناير، بينهم مباراتين في كأس فرنسا و4 في الدوري الفرنسي وسجل هدفين الأول في فيرويس ببطولة كأس فرنسا والثاني أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي.

بينما بلغ عدد أهداف مصطفى محمد في جميع مباريات الموسم مع نانت حتى الآن 8 أهداف بإضافة مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

وكان قد انضم مصطفى محمد، إلى صفوف فريق نانت الفرنسي هذا الموسم على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف جالطة سراي التركي، حتي صيف عام 2023 الجاري، مع وجود شرط أحقية شراء بقيمة 5.7 ملايين يورو.