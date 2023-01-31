

الدمام 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، ورئيس وأعضاء لجنة الأوقاف بالغرفة.

وأكد سموه اهتمام الدولة - رعاها الله - بالأوقاف من خلال إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، وتشجيع الحوكمة وتطوير التشريعات في هذا المجال، سعياً لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع .

وبين أن الأوقاف أدت دوراً رئيساً عبر التاريخ في توفير تمويل مستدام للعديد من الخدمات الاجتماعية والخيرية.

من جانبه، نوه رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية عايض القحطاني بمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية لأعمال اللجنة الهادفة إلى تشجيع رجال الأعمال والقطاعات الخاصة لتأسيس الأوقاف كأحد الروابط الأساسية في التنمية الاقتصادية والصحية والتعليمية، للإسهام في المسؤولية الاجتماعية.

// انتهى //

13:35ت م

0071





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يؤكد أهمية تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.