السعودية اليوم / فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة "القوانين" الموحدة يعقد اجتماعه الأول للعام 2023



الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

عقد فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة "القوانين" الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, اجتماعه الأول لهذا العام، وذلك بمقر الأمانة بالرياض.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، يأتي في مقدمتها التعديلات الواردة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ونظام عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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12:55ت م

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