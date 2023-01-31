السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم "هدف" يزور المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء



الأحساء 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني اليوم, المعهد الوطني للتدريب الصناعي في محافظة الأحساء, حيث التقى المدير العام المكلف للمعهد فهد بن إبراهيم المنقاش.

واطلع الجعويني خلال الزيارة على برامج التدريب والتوظيف التي يقدمها المعهد لأبناء وبنات الوطن؛ كما شاهد عرضًا عن برامج وتخصصات الدبلومات المقدمة؛ وقاعات التدريب ومحتويات الحقائب التدريبية.

وأكد مدير عام "هدف" على تعزيز الشراكة و التعاون مع مختلف الجهات؛ والتركيز على التأهيل بشكل أكبر؛ وتفعيل دور المواءمة بين العرض والطلب؛ معربًا عن شكره للقائمين على المعهد نظير إسهاماتهم وجهودهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية؛ بما ينعكس على تنمية واستدامة الفنيين والمهنيين لخدمة الوطن.

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12:55ت م

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