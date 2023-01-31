السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل أمين السعودية اليوم مؤسسة حفظ النعمة الأهلية



جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، أمين عام مجلس الأمناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين عام مؤسسة حفظ النعمة الأهلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

واستمع سموه لشرح موجز عن أبرز أهداف المؤسسة التي تتمثل في الحد من الهدر الغذائي في مختلف مناطق المملكة وضرورة معالجته بطرق عدة، أبرزها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي، إضافةً إلى إيجاد كيان قانوني مستدام لتعظيم المشاركة المجتمعية في الحلول للحد من الهدر الغذائي، حيث سيكون دور المؤسسة دعم توجيه القطاع الثالث، لتولي المهام المتوقعة منه في مجال حفظ النعمة بالشكل الأمثل، وذلك عبر توفير الدعم المالي والمعرفي واللوجستي وغيره، مستفيدة في الوقت ذاته من الخبرات المتوفرة والتجارب العالمية الناجحة.

وتطمح مؤسسة حفظ النعمة الأهلية، للإسهام في نشر الوعي، والمحافظة على النعم وخفض معدلات الهدر، بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء.

وتُعد المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة كياناً مستقلاً وذراعاً أهلياً غير ربحي، تهدف إلى الإسهام في تمكين دور القطاع الثالث في الناتج المحلي وقيادة القطاع في مجال حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي بالمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات.

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12:23ت م

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