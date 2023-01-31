السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة STC



الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالامارة الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان بن محمد الوتيد وعدداً من الرؤساء التنفيذيين من المجموعة والشركة.

واطلع معاليه على عرض لمشروع "الحافلة الذكية" التي دشّنها سمو أمير المنطقة بهدف تمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة.

ويسهم المشروع الذي تقوم عليه مجموعة STC بالتعاون مع شركة هواوي، في توعية كبار السن بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول لمساعدتهم على الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال، حيث سيجوب المشروع على مدى ثلاثة سنوات عدداً من محافظات المملكة تشمل في مرحلتها الأولى " القويعية، والدوادمي، وعصماء، وشقراء، وروضة سدير، والخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، مستهدفة أكثر من ألف مستفيد من كبار السن لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي.

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12:21ت م

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