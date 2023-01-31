السعودية اليوم / رئيسا البرلمان العربي وعموم أفريقيا يبحثان مجالات التعاون والتنسيق في المحافل الدولية



القاهرة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس برلمان عموم أفريقيا تشيف فورتيون تشارومبيرا، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالجزائر.

واستعرض الجانبان بحسب بيان البرلمان العربي اليوم، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم في المحافل الدولية دعمًا للقضايا العربية والأفريقية كافة.

من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي أن المنطقتين العربية والأفريقية تمتلك الكثير من القواسم المشتركة التي ستسهم وبشكل حثيث في دعم القضايا العربية والأفريقية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، مثمنًا جهود البرلمان الأفريقي في دعم القضايا العربية كافة.

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12:42ت م

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