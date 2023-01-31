السعودية اليوم / فرع معهد الإدارة العامة بمكة المكرمة ينظم ملتقى "إدارة التغيير في القطاع الثالث"



جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

نظم فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة اليوم ملتقى "إدارة التغيير في القطاع الثالث"، بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن ناصر.

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التطويرية التي يعكف المعهد على تنفيذها خلال العام التدريبي 1444هـ، بهدف الإثراء المعرفي وتبادل الخبرات بين المستفيدين في ذات القطاع.

وبين مدير عام الفرع الدكتور محمد بن ناصر باصم، أن اختيار المعهد لهذا الموضوع يأتي إدراكاً للدور الفاعل الذي يقوم به القادة الإداريون في منظمات القطاع الثالث من خلال تبنيهم ثقافة إدارة التغيير وتسخير كل الإمكانات لتطوير المنظمات.

وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على إستراتيجات ومنهجيات إدارة التغيير وربطها بالقطاع الثالث، والتحديات والأسباب التي تعيق عملية التغيير وكيفية التعامل معه، مؤكداً أن طرح مثل هذه الموضوعات يسهم في التعرف على الأسس العلمية والمنهجية، فضلاً عن توظيفها في البيئة الإدارية للقطاع الثالث بالمملكة.

ويتضمن الملتقى جلستين الأولى بعنوان "مقدمة عن إدارة التغيير" في حين تناولت الجلسة الثانية "منهجيات وإستراتيجيات التغيير".

// انتهى //

12:40ت م

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