السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير مكافحة المخدرات بجدة



جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم, مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة العقيد يوسف الثمالي، وعدداً من منسوبي مكافحة المخدرات.

وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال الإدارة خلال الربع الثاني من العام الجاري 1444هـ.

وعبّر سموّ محافظ جدة عن شكره لرجال مكافحة المخدرات لجهودهم الكبيرة في القضاء على هذه الآفة ، منوّهاً بالدور التوعوي للتحذير من مخاطرها.

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12:30ت م

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