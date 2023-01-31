السعودية اليوم / أكثر من 88 ألف مستفيد من برامج الصحة العامة بالجوف خلال 2022م



سكاكا 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف برامجها الصحية وبرامج الأمراض المزمنة في الصحة العامة لـ 88.594 مستفيدًا خلال عام 2022م.

وأوضحت صحة الجوف أن المشاريع شملت برنامج "اعرف أرقامك" لمعرفة قياسات الجسم حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 34738 مستفيدًا، وبرنامج مكافحة السكري لـ 26042 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج الزواج الصحي 3338 مستفيدًا، وبرنامج مكافحة سرطان الثدي 5438 مستفيدًا.

وأضافت أن المستفيدين من برنامج مكافحة سرطان القولون بلغ 751 مستفيدًا، وبرنامج الإرشاد الشامل بلغ 2763 مستفيدًا، وإجمالي عدد المستفيدين من برنامج كبار السن 2317 مستفيدًا، مشيرةً إلى أن 5674 مستفيداً من برنامج فحص هشاشة العظام ديسكا، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج اضطرابات النمو والسلوك والتوحد عند الأطفال 1239 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة 3919 مستفيدًا، إضافة إلى عدد مراجعي عيادة التدخين الذي وصلو لـ 2375 مراجعًا، فيما أقلع عن التدخين 760 شخصًا.

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12:28ت م

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