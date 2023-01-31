السعودية اليوم / ثلاث ساعات لإزالة 6 أورام من مريضة في جدة



جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

تمكن فريق طبي متخصص في علاج الأورام من إنقاذ حياة مريضة في محافظة جدة تعاني من آلام شديدة بالبطن في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وأكدت صحة جدة أن الفريق الطبي الجراحي بقسم أمراض النساء و الولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي استقبل حالة طارئة لمريضة سبعينية تعاني من انتفاخ شديد في البطن مع آلام مزمنة منذ 4 أشهر، عُمل لها فورًا الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية كشفت وجود 6 أورام سرطانية متفرقة في الجسم شملت أورامًا على المبيضين و استسقاءً شديدًا في البطن مع انتشار الورم إلى الأمعاء وورم على الطحال وورم على الغشاء البريتوني.

وقرر الفريق الطبي المتخصص في أمراض الأورام بعد دراسة الحالة أن الإجراء الطبي المناسب هو إنقاذ حياة المريضة بالتدخل الجراحي إضافة لاستئصال الأورام المتعددة والمتفرقة في الجسم، حيث اُستئصل ورم المبايض والأنابيب، إضافة لاستئصال الرحم و إزالة الورم من الطحال وإزالة الغدد اللمفاوية المصابة و إزالة جزء من الأمعاء المصابة.

وأشار الفريق الطبي إلى أنه جرى نقل المريضة لغرفة التنويم لعمل المتابعات العلاجية مع الفرق التمريضية المتخصصة لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى وإكمال المتابعات اللازمة مع العيادات الخارجية.

يُذكر أن قسم أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أجرى ( 469 ) عملية جراحية لعلاج أمراض النساء خلال العام الماضي 2022م.

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12:15ت م

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