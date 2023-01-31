السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم للدراسات الاستشرافية في المنطقة



حائل 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد "مركز الدراسات الاستشرافية" ومجلس شباب منطقة حائل، بحضور الدكتور فيصل بن يوسف العنزي نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد بن عثمان الحزيم نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد لتطوير الأعمال.

وأوضح أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي أهمية الدراسات المبنية على أسس علمية وميدانية مع الجامعات العريقة كجامعة الأمير محمد بن فهد، مشيراً إلى أن مجلس شباب حائل أول مجلس شبابي بالمملكة يعمل على إجراء دراسات استشرافية للسنوات العشر القادمة في عدد من المجالات منها تنمية الشباب ومهارات المستقبل ومستقبل التنمية والاقتصاد والسياحة والثقافة بمنطقة حائل بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوه الدكتور الرويضي بأهمية الدعم الذي يحظى به مجلس شباب منطقة حائل من قبل ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - .

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12:11ت م

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