السعودية اليوم / أكثر من 21000 مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات صحة الباحة



الباحة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

قدمت مستشفيات صحة الباحة خدماتها لـ 21504 مستفيدين، وذلك خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 9716 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 11788 مستفيداً، وبلغ عدد المنومين 1531 مريضاً، كما تم إجراء 289 عملية جراحية خلال الفترة نفسها .

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12:00ت م

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