السعودية اليوم / صحة حائل تنفّذ جولات ميدانية على عددٍ من المراكز الصحية بالمنطقة



حائل 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة أمس، جولات إشرافية على مراكز الرعاية الصحية الأولية بعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة للمنطقة.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أن الجولات تهدف إلى متابعة تنفيذ البرامج الصحية والأمراض المزمنة ورفع جودتها.

وأكدت المديرية أن البرامج الصحية والأمراض المزمنة تعد من أهم البرامج التي يتم تقديمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية مثل برنامج الزواج الصحي وبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة وبرنامج الرعاية النفسية الأولية وبرنامج صحة الطفل وبرنامج رعاية كبار السن وبرنامج صحة المرأة، وبرنامج صحة العين ومكافحة داء السكري، وبرنامج الوقاية من الأمراض القلبية والوعائية إلى جانب برنامج مكافحة السرطان وبرنامج مكافحة السمنة وبرنامج مكافحة الربو.

وأشارت إدارة الصحة العامة، إن تقديم البرامج الصحية ومكافحة الأمراض المزمنة من البرامج التي تهتم وزارة الصحة بتطبيقها في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمستوى عالٍ ليستفيد المواطن من هذه البرامج ورفع مستوى الصحة العامة لديهم من خلال عدة مسارات منها؛ التوعية الصحية لتعزيز العادات الصحية السليمة وتقديم الخدمات التي تقلل من الوقوع بالمشاكل الصحية وبالأخير تقديم العلاج للتعايش معها.

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11:37ت م

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