شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت جديدة في قضية حمدالله مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الناقد الرياضي محمد الدويش عن معلومات جديدة بخصوص المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بخصوص قضيته مع النصر.

رحيل حمدالله عن النصر

حمدالله الذي رحل عن صفوف النصر في الشتاء الماضي، بعد المناوشات التي جمعته مع النصر والتي انتهت بفسخ التعاقد بين الطرفين بشكل نهائي.

الدويش يكشف مفاجآت بالجملة في قضية حمدالله مع النصر

وقال الدويش، في تصريحات نقلتها فضائية 24 الرياضية: "المادة 28 من لائحة الاحتراف، الفقرة الخامسة، تنص على أن اللاعب لا يُسقط من قائمة الفريق إلا إذا انتهى عقده أو تم إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وتشترط اللائحة، تقديم المخالصة المالية أو على الأقل اتفاقية بإجراء المخالصة".

واستكمل: "حمد الله هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة السعودية، التي أسقط من كشوفات النصر وتم تسجيله في الاتحاد دون مخالصة، والدليل الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات للاعب بباقي مستحقاته".

وتابع:" فإذا كان قد عمل المخالصة، لكان النصر قدم المخالصة لغرفة فض المنازعات بـ(فيفا) وانتهت القضية من ناحية باقي مستحقات اللاعب".

وأضاف: "الغريب أنه لم يتم مطالبة النصر بمخالصة لإسقاط حمد الله من الكشوفات، رغم أن اللاعب تم تسجيله في الاتحاد، وكذلك قام النصر بتسجيل بديله".