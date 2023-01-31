شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| الكشف عن موقف رونالدو النهائي من مباراة الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، تقارير صحفية صادمة لجماهير النصر السعودي، ومحبي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم العالمي.

إصابة كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

ووفقًا لما تداولته العديد من التقارير الصحفية والبرامج الرياضية، فإن الدولي البرتغالي بات مهدد بالغياب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة قط تتخطى الثلاث أسابيع.

وجاء بعد الإصابة التي تعرض لها في مع خلال مواجهة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2022/2023.

وخسر رونالدو أولى ألقابه مع ناديه الجديد، بعد الوقوع أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، لينتهي الأمر بخروج النصر من كأس السوبر السعودي.

الاتحاد بطل للسوبر السعودي 2022/2023

وحقق الاتحاد لقب السوبر السعودي بعد الفوز في النهائي أول أمس على الفيحاء بثنائية جاءت عن طريق الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم العميد.

تقارير.. رونالدو جاهز لمباراة الفتح

وعلى صعيد متصل أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية على جاهزية القائد البرتغالي، وأشارت إلى إجراء النصر مرانه على فترتين صباحية ومسائية في خطة الإعداد التي رسمها الفرنسي رودي جارسيا.

ومن المقرر أن يقع النصر في مواجهة قوية أمام مضيفه الفتح، في ختام الدوري الأول من دوري روشن للمحترفين.