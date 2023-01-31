السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة رفحاء



رفحاء 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:53ت م

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