السعودية اليوم / الشيخ السديس يناقش خطة الرئاسة لشهر رمضان المبارك بالحرمين الشريفين



مكة المكرمة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

ناقش معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، خطة استعداد الرئاسة لاستقبال شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وما سوف يقدم من خدمات لضيوف الرحمن, بحضور عدد من مساعدي ووكلاء الرئيس العام وعدد من القيادات بالرئاسة, وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام.

وأكد معاليه على تضاعف الخدمات خلال شهر رمضان المبارك وتقديم كافة الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه قاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي.

// انتهى //

10:16ت م

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