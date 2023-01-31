شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية| السبب الحقيقي وراء استبعاد الفرج من قائمة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن نادي الهلال السعودي قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية المغرب 2022، والتي شهدت غياب العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، أبرزهم سلمان الفرج "قائد الفريق".

الهلال والوداد

ويفتتح بطل السعودية مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة قوية أمام الوداد البيضاوي المغربي، بطل القارة الإفريقية السمراء 2021/2022.

قائمة الهلال في كأس العالم للأندية 2022

وضمت قائمة الزعيم المشاركة في كأس العالم كلًا من:-

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان.

وفي الدفاع: جحفلي، خليفة الدوسري، هيون سو، المفرج، البليهي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، معاذ فقيهي، محمد الخيبري.

بينما جاء في الوسط: اندري كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، عبد الله عطيف، محمد كنو، ميشايل ديلجادو، غوستافو كويلار، محمد القحطاني.

الشق الهجومي: الحمدان، إيجالو، لوسيانو فييتو، الشهري، موسى ماريجا.

السبب الحقيقي وراء غياب سلمان الفرج عن كأس العالم 2022

وكشفت تقارير صحفية، عن سبب خروج القائد سلمان الفرج من قائمة الزعيم، في كأس العالم للأندية 2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الفرج لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت لإلتئام العظم، ويجب تجنب المجازفة به حتى لا تتجدد الإصابة.

الجدير ذكره من المقرر أن يتأهل الفائز من الوداد والهلال، لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.