28 % ارتفاع حوادث التلفيات - #عاجل

مصابون ومتوفون
وتباينت أعداد المصابين بتلك الحوادث، وفق قرار اللجنة الوزارية، الذي يصدر من عدة جهات، ويشتمل على أرقام الحوادث وعدد الإصابات والمتوفين، ووصل عدد المصابين في الأعوام الثلاثة الأخيرة بين عام 2019-2022 إلى أكثر من 82 ألف مصاب، حيث انخفضت النسبة تدريجيا من 32 ألف مصاب في عام 2019، إلى 24 ألف مصاب في العام الماضي، مسجلا انخفاضا يفوق الثمانية آلاف، وفي الجانب الآخر وصل عدد المتوفين عام 2022 إلى 4555، مسجلا انخفاضا عن السنتين اللتين سبقتاها.
ارتداء الخوذة
في المقابل دعت اللجنة سائقي الدراجات النارية، إلى ارتداء الخوذة عند القيادة، حيث تمثل إصابات الرأس الأكثر شيوعا بنسبة 40 % من حوادث الدراجات النارية، وأشارت اللجنة إلى أن الخوذة تقي أيضا من إصابات الكسور للعظام بنسبة 31%، وتخفض الإصابة بالجروح والكدمات بنسبة 27 %.
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