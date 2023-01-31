28 % ارتفاع حوادث التلفيات - #عاجل

ارتفعت حوادث التلفيات للمركبات في 2022 عن العامين الماضيين، حيث وصلت إلى مليون و800 ألف حادث، مرتفعة عن العام الذي قبله، والتي كانت مليونا و400 ألف، ووصلت النسبة حسب ما أعلنت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، عن نتائج ملف السلامة المرورية لعام 2022، إلى ما نسبته 28 % من حوادث التلفيات، إلا أن التقرير سجل أيضا انخفاضا بالحوادث الجسيمة للعام الماضي مقارنة بما قبله، بحيث انخفضت النسبة إلى 6 % حينما كانت 21 %، حيث وصلت الحوادث الجسيمة إلى 16 ألفا في عام 2022، بينما وصلت إلى 18 ألفا عام 2021، وعام 2019 إلى 23 ألفا.

مصابون ومتوفون

وتباينت أعداد المصابين بتلك الحوادث، وفق قرار اللجنة الوزارية، الذي يصدر من عدة جهات، ويشتمل على أرقام الحوادث وعدد الإصابات والمتوفين، ووصل عدد المصابين في الأعوام الثلاثة الأخيرة بين عام 2019-2022 إلى أكثر من 82 ألف مصاب، حيث انخفضت النسبة تدريجيا من 32 ألف مصاب في عام 2019، إلى 24 ألف مصاب في العام الماضي، مسجلا انخفاضا يفوق الثمانية آلاف، وفي الجانب الآخر وصل عدد المتوفين عام 2022 إلى 4555، مسجلا انخفاضا عن السنتين اللتين سبقتاها.

ارتداء الخوذة

في المقابل دعت اللجنة سائقي الدراجات النارية، إلى ارتداء الخوذة عند القيادة، حيث تمثل إصابات الرأس الأكثر شيوعا بنسبة 40 % من حوادث الدراجات النارية، وأشارت اللجنة إلى أن الخوذة تقي أيضا من إصابات الكسور للعظام بنسبة 31%، وتخفض الإصابة بالجروح والكدمات بنسبة 27 %.