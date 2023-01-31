%20 انخفاض أسعار سلع استهلاكية - #عاجل

خفضت مبادرة منتجات صديق المستهلك، أسعار 20 سلعة أساسية العام الماضي في عدد من أسواق المملكة بنسبة 20%، والتي هدفت إلى مواجهة استياء المستهلكين حول غلاء أسعار المواد الغذائية، في وقت بلغ إجمالي القيمة التقديرية لتوفير منتجات السلع في مبادرة منتجات صديق المستهلك العام الماضي 9.915 مليون ريال، وبلغ متوسط التوفير الشهري 18.4%، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.7 ملايين مستفيد.

متوسط الأسعار

كشف تقرير جمعية حماية المستهلك للعام الماضي، أن متوسط سعر السلة 20 صنفًا بسعر السوق بلغ 434 ريالًا، فيما بلغ متوسط سعر السلة لدى شركاء صديق المستهلك 354 ريالًا، وبلغ إجمالي منتجات صديق المستهلك للأسواق 20 منتجًا والتي تصدرتها: أرز هندي 10 كم بسعر 68 ريال، وحليب بودرة 1800 جم بـ58 ريالًا ، ولحم ضأن طازج رفيدي 1كيلو بـ55 ريالًا ، وسكر ناعم الأسرة 10 كم بـ30 ريالًا ، وزيت ذرة مازولا 1.5 لتر بـ25 ريالًا.

476 فرعًا

بلغ إجمالي الفروع الموفرة لمنتجات صديق المستهلك 476 فرعًا في جميع مناطق المملكة، وتصدرت الرياض أكثر الفروع توفيرًا بـ252 فرعًا، والشرقية ثانيًا بـ85 فرعًا، ومكة المكرمة ثالثًا بـ62 فرًعا، والقصيم رابعا بـ34 فرعًا، وعسير خامسا بـ27 فرعًا، وتساوت جازان والمدينة المنورة سادسا بـ10 فروع، واحتلت الباحة أقل المناطق فروعًا بفرعين اثنين، والجوف ثانيًا بـ5 فروع، والحدود الشمالية ثالثًا بـ6 فروع، وتبوك رابعًا بـ7 فروع، ونجران خامسًا بـ8 فروع، وحائل سادسًا بـ9 فروع.

صديق المستهلك

20 سلعة مخفضة العام الماضي

%20 قيمة التخفيض

434 متوسط سعر المبادرة

4.7 ملايين مستفيد

10 ملايين توفير منتجات المستهلك

476 فرعًا مساهمًا

الأكثر فروعًا

الرياض: 252

الشرقية: 85

مكة: 62

القصيم: 34

عسير: 27

الأقل فروع:

الباحة: 2

الجوف: 5

الحدود الشمالية: 6

تبوك: 7

نجران: 8