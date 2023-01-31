حافلة ذكية لتمكين المسنين من التقنية

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم أمس، الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان بن محمد الوتيد، وعددًا من التنفيذيين من المجموعة والشركة.
واستمع إلى شرح من الرئيس التنفيذي لمجموعة STC، عن المشروع الذي يهدف إلى توعية كبار السن، بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول، لمساعدتهم في الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت، والحماية من جرائم الاحتيال، ويساند المشروع الذي يمتد على مدار 3 سنوات، كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عددًا من محافظات المملكة، وتشمل المرحلة الأولى من رحلة الحافلة محافظات وقرى القويعية، والدوادمي، وعصماء، وشقراء، وروضة سدير، والخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، بهدف الوصول إلى أكثر من ألف مستفيد من كبار السن، لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي، وسيواصل المشروع طوال فترة عمله، عقد ورش العمل والجلسات الاستشارية مع المستفيدين.
وأشاد الأمير فيصل بن بندر بمستويات التقنية والخدمة الاجتماعية، التي يقدمها المشروع وبرامج التعليم والوعي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في هذه الأعمال.
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