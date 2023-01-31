بدء التسجيل في النقل المدرسي 1445

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، خدمة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1445، في جميع المراحل الدراسية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حافلات النقل التعليمي مستوفية لأدوات الأمن والسلامة وحساسات استشعار أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك، وذلك حتى يتم فحص الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب، إضافة إلى تزويد الحافلات بنظام التتبع (GPS)، إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.

ودعا الباحص كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم للمبادرة بالتسجيل عبر نظام نور وتعبئة طلب خدمة النقل المدرسي، منوهًا أن الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة معفيين من أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي.