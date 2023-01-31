دعوة متعهدي إعاشة الحج لتحديث بياناتهم

وأوضحت الأمانة أنه سيتم استقبال الطلبات بعد استيفاء المتطلبات، واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال موسم الحج، ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصه، لافتةً إلى أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم وجبات الإعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة التغذية، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية.
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