دعوة متعهدي إعاشة الحج لتحديث بياناتهم

دعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء، عموم الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة، والراغبين في تقديم خدمات التغذية والتموين والإعاشة لموسم حج 1444 إلى ضرورة تحديث بياناتهم عبر منصة مركز معلومات الإعاشة بالأمانة عبر الرابط التالي: (cic-eportal.com)، تمهيدًا لبدء استقبال الطلبات، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج، وبهدف تقديم خدمات مميزه وبجودة عالية.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم استقبال الطلبات بعد استيفاء المتطلبات، واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال موسم الحج، ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصه، لافتةً إلى أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم وجبات الإعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة التغذية، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية.