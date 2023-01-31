رفع 10 آلاف طن مخلفات وأنقاض

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الفرق الميدانية قامت بسحب 55 سيارة تالفة من الأحياء والطرقات في محافظة دومة الجندل، إلى جانب إزالة ورفع 130 من الحواجز الخرسانية.
وأكد الحموان أن الأمانة ستواصل حملاتها المكثفة لمعالجة جميع مظاهر التشوه البصري في المنطقة ومحافظاتها، بتوجيهات ومتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 ومن خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
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