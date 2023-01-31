الزوار ينعشون أسواق المدينة

انتعشت أسواق المدينة المنورة طوال هذا العام وشهدت إقبالا متزايدًا بشكل ملحوظ على العديد من السلع والمطاعم والفنادق في الوقت الذي استقبل المسجد النبوي قرابة 102 مليون زائر ومصل، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي أسهمت في إتمام زيارتهم ويؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة. واستعدت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، لاستقبال أكبر عدد من الزوار منذ مطلع شهر محرم الماضي، بتجهيز جميع القوى البشرية والإمكانيات التقنية والتوعوية وغيرها لاستقبال الزوار.

وذكر عدد من البائعين أن هذا العام شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار على التسوق، وتعتبر سجادة الصلاة والمسابح وتمور المدينة ومياه زمزم من أكثر السلع التي تشهد اقبالًا كبيرًا بالإضافة إلى الذهب والمستلزمات النسائية والهدايا.

وأشار عدد من المتسوقين إلى أن الشراء من المنطقة المركزية وقبل العودة إلى بلادهم يعتبر طقسًا مهمًا بالنسبة لهم وأنهم يحرصون على شراء الهدايا للأطفال، أما الكبار فيقدمون لهم التمور ومن بينها تمرة العجوة ومياه زمزم التي تعد مطلبًا للأقارب قبل توجه المعتمر لبلاد الحرمين. بالإضافة إلى شراء العديد من السلع الأخرى.