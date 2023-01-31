الزوار ينعشون أسواق المدينة

وذكر عدد من البائعين أن هذا العام شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار على التسوق، وتعتبر سجادة الصلاة والمسابح وتمور المدينة ومياه زمزم من أكثر السلع التي تشهد اقبالًا كبيرًا بالإضافة إلى الذهب والمستلزمات النسائية والهدايا.
وأشار عدد من المتسوقين إلى أن الشراء من المنطقة المركزية وقبل العودة إلى بلادهم يعتبر طقسًا مهمًا بالنسبة لهم وأنهم يحرصون على شراء الهدايا للأطفال، أما الكبار فيقدمون لهم التمور ومن بينها تمرة العجوة ومياه زمزم التي تعد مطلبًا للأقارب قبل توجه المعتمر لبلاد الحرمين. بالإضافة إلى شراء العديد من السلع الأخرى.
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