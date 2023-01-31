شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يوجه رسالة نارية لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام طارق حامد لاعب اتحاد جدة، بتوجيه رسائل لجماهير الزمالك، يكشف بها لأول مرة سبب رحيله عن الفارس الأبيض.

وانضم طارق حامد لصفوف اتحاد جدة، قادمًا من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث طارق حامد خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك": تعرضت للإصابة يوم 8 يناير،وطبيب الزمالك شخص حالتي بإنه ا كدمة قوية تحتاج من 4 إلى 5 أسابيع، بعد ذلك حصلت على إذن من أمير مرتضى منصور بالتنسيقمع طبيب النادي للتأهيل في الخارج.

وتابع: هذه ليست أول مرة أفعل ذلك أن أتأهل في الخارج لأنني أحتاج لطبيب يركز معي بنسبة 100% وهذا ليس متاحًا في الزمالك، لأنالجهاز الطبي مسؤول عن كل اللاعبين، وليس عني أنا فقط.

وأضاف: خضت فترة تأهيل حتى آخر شهر فبراير ولم أشعر بتحسن، وأخذت رأي طبيبين في مصر، وكان تشخصيهما أن الإصابة ليستكدمة تمامًا، وقررت أبدأ التأهيل من البداية.

وأردف: قبل مباراة الوداد في المغرب، باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في ذلك الوقت كان يعلم أنني لست جاهزًا، ورئيس النادي مرتضىمنصور وأمير طلبا مني أن أسافر مع الفريق لكي أساندهم معنويًا، وطلبت من أمير أن يخطر طبيب النادي بأن يعمل معي في التأهيلهناك حتى لا أتأخر أكثر من ذلك.

وأشار: أمير قال لي إن الطبيب لديه حالة وفاة ولن يستطع السفر معنا، وقال لي استكمل تأهيلك في مصر، يعني هذا عكس ما قيل أننيرفضت الصعود إلى الطائرة.

واستكمل: في مباراة الوداد في مصر، فيريرا قال لي أحتاجك في المعسكر، ودخلت بالفعل المعسكر ولكن لم أدخل قائمة المباراة، لأن المدربكانت وجهة نظره أنه لا يصح أن أغيب مباراتين ثم أعود على مباراة مصيرية مثل هذه.

وواصل: قبل مباراة بترو أتلتيكو جلست مع المدرب، واتفقنا على أن أشارك في جزء من المباراة، وبالفعل لعبت نحو 20 أو 30 دقيقة، وبعدذلك لعبت في الدوري بشكل عادي جدًا.

وأكمل: بعد كل مباراة في الدوري كنت أشعر بألم يزيد من مباراة لأخرى، لكن الفريق كان يحتاج لكل لاعب، واستمريت في اللعب ولم أفضلأن أبعد في هذا التوقيت، وكنت دائمًا أشعر أن هذا ليس مستواي، والذي لا يصدقني من الممكن أن يعود للثمانية مباريات التي شاركت فيهمويرى أدائي.

وأردف: عندما حصلت على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي، طلبت من فيريرا أن أسافر إلى المنصورة، لأن هناك طبيب اسمه أحمدحسين له خبرة 25 عامًا، ووكيلي تواصل مع روبوت دكتور التأهيل الإسباني، كنت أحاول في كل الاتجاهات لأن الوقت كان ضيقًا.

وشدد: بعد ذلك أخذت موافقة من الإدارة على السفر إلى ألمانيا لكي أجري كشفًا طبيًا، والموافقة كانت بتاريخ السفر ولم تكن المدة محددةلأننا لم نكن نعرف أي شيء بعد، وموضوع الأسبوع الذي قيل ليس حقيقيًا.

واسترسل: عندما سافرت إلى ألمانيا الطبيب قال لي إنني لم يكن يجب أن ألعب في الفترة الماضية تمامًا، وكتب لي على برنامج تأهليليسينفذه معي روبن، اتصلت بالأخير لكي أجري التأهيل في مصر، ولكنه كان مرتبطًا بعمل في إسبانيا، واضطررت إلى أن أسافر له.

واتبع: التأهيل كان سيبدأ 22 - 5 وينتهي في أواخر شهر يونيو، وبالمناسبة أنا سافرت وتحملت تكاليف العلاج على حسابي الشخصي،وهذا ليس طبيعيًا، ما دام في سفر كان يجب أن يرسل النادي معي أحدًا وهذا لم يحدث.

وأردف: عندما كنت في إسبانيا اتصلت بطبيب النادي، وأخبرته بالبرنامج التأهيلي، والنادي كان يعرف كل خطواتي وأنا هناك، وعندما عدتقدمت كل الأوراق التي تثبت أنني كنت أتأهل، وبعدها كنت جاهزًا للمشاركة، وقرار عدم مشاركتي كان فنيًا وإداريًا واحترمته ولم تكن لديأي مشكلة.

وأكد: نأتي لوقت تجديد العقد، أنا جلست مع لجنة الكابتن حسين لبيب وتعاملوا معي بكل احترام ولم نختلف في أي شيء، التجديد كانمسألة وقت، لأن الإدارة كانت تتحدث مع أكثر من لاعب عن التجديد، والاتفاق بيني وبينهم أنني أكون آخر لاعب، بعد ذلك اللجنة رحلت وعادالمجلس القديم في نوفمبر، وفي خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس لم يتواصل معي أحد من مجلس الإدارة بشأن التجديد.

وأضاف: يوم 3 مارس رئيس النادي اتصل بي وذهبت له أنا ووكيلي، وأريد أن أوضح أن الرقم الذي قيل في الإعلام لم يُعرض علي نهائيًا،وهذه الأمور من المفترض أن تكون سرية، وكل ما طلبته أن أخذ وقتًا للتفكير مثل أي إنسان مُقبل على قرار مهم في حياته، بعدها بأيام دخلنامعكسر مباراة الوداد في مصر، كنا لا نُفكر في شيء غير المباراة، قبل أن تنتهي المباراة فوجئت بأن النادي يُعلن في الإعلام أنه لن يجددلي.

وواصل: جلست وسمعت وطلبت مهلة للتفكير ودخلت المعسكر وقبل أن أخرج من الاستاد قالوا لي إن الزمالك قرر عدم التجديد لك، ففهمتأنه لم تكن هناك نية حقيقية للتجديد، وأن هذا كان مجرد شكليات ليقنعوا بأنهم يحاولون، وقبل أن أفوق من تهمة المماطلة والمساومة، وجدتمؤتمرًا صحفيًا قيل فيه إني متمرد، وخائن ومتهرب، وأنني سبب خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا، وأنني كنت سليم ورفضت الصعودإلى الطائرة.

وأردف: حتى لو تعرفون أن هذا اللاعب يُحب النادي وحمل النادي 7 سنوات، فلا توجد مشكلة أن نكذب وندمر تاريخه وصورته، مثل ما حدثفي 2018 عندما عدت من كأس العالم فوجئت أن النادي أرسل الاستغناء الخاص بي إلى بيراميدز، وأنا الذي رفضت الخروج من النادي،وعرض علي رقم خيالي مُستحيل لاعب يرفضه وأنا الذي صممت على الاستمرار، لأن وقتها كنت صاحب القرار لأنه كان يتبقى لي موسمًافي عقدي، لكن بعد ذلك لم أكن صاحب القرار لأن عقدي انتهى ولن أجلس مع المسؤولين رغمًا عنهم.

وتابع: لكي أثبت حسن نيتي عرضت أن أتنازل عن باقي مستحقاتي، ولكن اشترطوا علي أن أوقع على ورقة مُثبت فيها أنها غرامات وهيفي الحقيقة ليست غرامات بل مستحقاتي.

وعلق: أريد أن أقول شيئًا حتى الآن لا أستطع أن أتخيله، إن جمهور الزمالك يُشكك في حبي وانتمائي، من الممكن تشكك في أي شيء، لكنحبي وانتمائي بالتأكيد لا، لم أكن أحب أن أقول ذلك، ولكني رجل نزف في الملعب ولم أفضل أن أخرج، ولو كنت أستطيع أن أفعل أكثر منذلك لفعلت من أجل الزمالك وجمهوره.

وختم: لم يكن يجب أن أترك صورتي هكذا أمامكم من دون أن أرد بالحقيقة لأنكم الأهم عندي، أنتم حملتوني فوق رؤسكم سنوات عديدة،وسأكون قليل الأصل لو تكبرت على الناس التي صنعت اسمي، ما فعلتموه معي كان كبيرًا جدًا وكثيرًا علي، وقفتم بجانبي في كل الأوقات،وكنتم دائمًا سندًا لي.