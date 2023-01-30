السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في مدارس ينبع ليوم غدٍ الثلاثاء



ينبع 08 رجب 1444هـ الموافق 30يناير 2023م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني ، وحرصاً على سلامة الجميع .

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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23:49ت م

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