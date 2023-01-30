شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة قطر والعربي في الدوري القطري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم العربية عن ملخص ونتيجة مباراة قطر والعربي في الدوري القطري وهي التي جمعت بينهما اليوم على ملعب إستاد سحيم بن حمد لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من البطولة للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ملخص ونتيجة مباراة قطر والعربي في الدوري القطري

وبالبحث عن ملخص ونتيجة مباراة قطر والعربي في الدوري القطري تبين لنا أن رفقاء المغربي بدر بانون قد واصلوا سلسلة الانتصارات الايجابية وحققوا الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أفتتح اللاعب عمر العمادي التسجيل لقطر في الدقيقة 13 قبل أن يضيف زميله ناصر بير الهدف الثاني في الدقيقة 18 وقلص الفارق هلال محمد إبراهيم للعربي في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل بن مالانجو الهدف الثالث لقطر في الدقيقة 69 قبل أن يدرك الأيسلندي أرون هدف العربي الثاني في الدقيقة 83.

بهذا الفوز رفع فريق نادي قطر رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة عشر في المركز الثالث بينما تجمد رصيد العربي عند النقطة الثانية والعشرين في المركز الثاني.