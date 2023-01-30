شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا مهددة بنقل إقامتها خارج المملكة السعودية بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة ضخمة حول إمكانية ترحيل عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رفيقة رونالدو من المملكة السعودية، بعدما انتقد أكثر من رياضي سعودي فى الفترة الأخيرة بسبب إقامتها مع النجم البرتغالي دون علاقة شرعية تربطهم وهو ما ينتهك أخلاق الشعب السعودي وعاداته.

وحاول بعض رجال الدين تصدير الضغوط على المملكة السعودية من أجل أخذ إجراء قوي فى وجه جورجينا، مستندة فى ذلك أن الأراضي السعودية كانت دائمًا أرض طاهرة ولن يسمحوا إلى هذا النوع بالإستمرار كثيرًا داخل بلادهم.

وأصبحت وازرة الرياضة السعودية فى موقف محرج للغاية، حيث أن صدور أي قرار بترحيل جورجينا خارج المملكة السعودية، قد يعني فسخ رونالدو تعاقده ورحيله عن دوري روشن فى نهاية الموسم الجاري.



رونالدو يطالب بعدم التدخل فى علاقته

وناشد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عدم التدخل فى مثل هذه الأمور الخاصة بحياته الشخصية، خاصة أن جورجينا موافقة على الوضع الحالي بالعيش مع رونالدو دون زواج معلن، مما لا يدعي لحدوث أي مشاكل فى هذا الصدد.

ويري رونالدو أن موقفه سليم، لا سيما أنه شرح موقفه من قبل عند إنضمامه للنصر، الشئ الذي وافق عليه مسئولي العالمي فى طلبات اللاعب الخاصة للتوقيع للفريق السعودي.