خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس الجزائر

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تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، أمس، مدير الإدارة العامة للبلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية السفير نور الدين خندودي.وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي.
إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى بيتر بافيل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.
وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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