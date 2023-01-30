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تنفيذ 40 مبادرة مجتمعية و18 حملة تطوعية بالأحساء

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الأحساء خلال عام 2022م نحو 40 مبادرة وشراكة مجتمعية مع جهات حكومية وخاصة، و18 حملة تطوعية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى تأسيس 3 جمعيات خدمية، وتنظيم فعاليات ومسابقات، وتفعيل مبادرات تطوعية، وأعمال تشجير وزيادة بمساحة المسطحات الخضراء في مختلف مدن وهجر محافظة الأحساء.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن الأمانة تعمل بالشراكة مع القطاع العام والخاص، للإسهام في التنمية والتطوير في المجال البلدي، وخدمة المجتمع، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز التكاملية بين القطاعات في خدمة المجتمع، انطلاقا للمكانة التاريخية والتراثية للأحساء، التي أسهمت في دخولها ضمن شبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونيسكو، وتسجيل المحافظة كموقع تراث عالمي.

وأضاف أن الأمانة وقعت مع جمعية دار السلام لإكرام الموتى، مذكرة تعاون لإنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بكلفة تقدر بــ 20 مليون ريال، وتوقيع مذكرة تعاون لإنشاء مركز خدمات بلدية بجنوب الأحساء، وتطوير البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة، وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك ضمن مبادرة «الأحساء الخضراء»، ومبادرة «مدينة بلا عوائق»، ومبادرة «عشان أحب الأحساء».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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