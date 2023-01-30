تنفيذ 40 مبادرة مجتمعية و18 حملة تطوعية بالأحساء

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وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن الأمانة تعمل بالشراكة مع القطاع العام والخاص، للإسهام في التنمية والتطوير في المجال البلدي، وخدمة المجتمع، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز التكاملية بين القطاعات في خدمة المجتمع، انطلاقا للمكانة التاريخية والتراثية للأحساء، التي أسهمت في دخولها ضمن شبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونيسكو، وتسجيل المحافظة كموقع تراث عالمي.وأضاف أن الأمانة وقعت مع جمعية دار السلام لإكرام الموتى، مذكرة تعاون لإنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بكلفة تقدر بــ 20 مليون ريال، وتوقيع مذكرة تعاون لإنشاء مركز خدمات بلدية بجنوب الأحساء، وتطوير البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة، وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك ضمن مبادرة «الأحساء الخضراء»، ومبادرة «مدينة بلا عوائق»، ومبادرة «عشان أحب الأحساء».
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