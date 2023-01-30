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معاقبة 17 مخالفا أشعلوا النار في محميات

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي17 مخالفا لنظام البيئة، 13 مواطنا، وخليجيين، ومقيمين من الجنسيتين الأردنية والهندية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة الرياض ومتنزه السودة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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