شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 17 مخالفا أشعلوا النار في محميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي17 مخالفا لنظام البيئة، 13 مواطنا، وخليجيين، ومقيمين من الجنسيتين الأردنية والهندية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة الرياض ومتنزه السودة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.