9 خدمات ذكية لإثراء زيارة ذوي الإعاقة البصرية للمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إسهاما في إثراء زيارة ذوي الإعاقة البصرية للمسجد الحرام، حددت 9 خدمات ذكية مقترحة يمكن إضافتها لمساعدة هذه الفئة، منها توفير مكان مخصص للطواف للمكفوفين، ووضع مسارات بارزة متناسقة مع تصميم أرضية صحن المطاف لمعرفة الوصول للحجر الأسود، والركن اليماني. ووضعت الخدمات دراسة بعنوان «فاعلية الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة البصرية بالمسجد الحرام: الواقع والمأمول في ضوء مفهوم إدارة الحشود». الخدمات المقترحة:





تركيب مسارات تتبعية ذكية داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية



تفعيل الأسوار الذكية ليستفاد منها في التوجيه باستخدام تقنية التوجيه الصوتي بجميع اللغات



توفير فريق من المرشدين المتطوعين لمساعدة المكفوفين للوصول للمصليات الخاصة بهم والحصول على الخدمات الأخرى



تخصيص مكان لطواف المكفوفين



وضع مسارات بارزة متناسقة مع تصميم أرضية صحن المطاف



توفير باصات ترددية خاصة بذوي الإعاقة البصرية



استخدام لغة برايل في اللوحات الإرشادية والطباعة على حواجز السلالم للتعريف بالأدوار



تصميم خريطة GPS خاصة بالمنطقة المركزية، وإضافتها في تطبيق نسك لمساعدة المكفوفين للوصول إلى الخدمات



وضع جهاز استشعار ناطق عند بداية السلالم الكهربائية للتنبيه بوجود السلم واتجاه الحركة



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