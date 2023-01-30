شكرا لقرائتكم خبر طيور الحبارى الطريدة الأولى والتراثية للصقارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اعتبر الطريدة الأولى والتراثية للصقارين، يعد «طائر الحبارى»، من أكبر الطيور حجما، ويعيش عبر آلاف الكيلومترات وفي عدة أقطار، وتبقى بعض الحبارى على مدار العام، إلا أن معظمها يقضي الشتاء على بعد آلاف الكيلومترات من مناطق التكاثر، كما أن طائر الحبارى يشكل التحدي الكبير للصقارين ولصقورهم واصطياده يعطيهم الإحساس بالفخر، ويوصف بصديق الصقر ورفيقه الدائم.

وبينت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ممثلة بمحمية الشمال للصيد المستدام في تقرير لها أمس حقائق حول مواصفات وخصائص «طائر الحبارى»، أن طائر الحبارى يعد من أكبر الطيور حجما، وأثقل طائر قادر على الطيران، ويبلغ وزن الأنثى 2 كيلو جرام، بينما وزن الذكر 3.5 كيلو جرام، ويمتلك عرفا وريشا ورقبة فريدة، موضحة أن الدجاجة والخرب هي أنواع الحبارى المعروفة بكونها رفيق الصقر الدائم، حيث تسمى أنثى الحبارى «الدجاجة»، والذكر «الخرب».

الجدير بالذكر أن هيئة التطوير بدأت في المخططات الأولية لإنشاء مركز متخصص لإكثار الحبارى في المحمية، في ظل خطة شاملة لتوطين الكائنات بشكل عام، والحبارى بشكل خاص في بيئتها الأصلية داخل المحمية، حيث يهدف المركز لإكثار الحبارى وإعادة إطلاقها في موائلها الطبيعية والاستفادة من فائض الإنتاج في الصيد المستدام.

طائر الحبارى:

