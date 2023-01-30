طيور الحبارى الطريدة الأولى والتراثية للصقارين

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وبينت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ممثلة بمحمية الشمال للصيد المستدام في تقرير لها أمس حقائق حول مواصفات وخصائص «طائر الحبارى»، أن طائر الحبارى يعد من أكبر الطيور حجما، وأثقل طائر قادر على الطيران، ويبلغ وزن الأنثى 2 كيلو جرام، بينما وزن الذكر 3.5 كيلو جرام، ويمتلك عرفا وريشا ورقبة فريدة، موضحة أن الدجاجة والخرب هي أنواع الحبارى المعروفة بكونها رفيق الصقر الدائم، حيث تسمى أنثى الحبارى «الدجاجة»، والذكر «الخرب».الجدير بالذكر أن هيئة التطوير بدأت في المخططات الأولية لإنشاء مركز متخصص لإكثار الحبارى في المحمية، في ظل خطة شاملة لتوطين الكائنات بشكل عام، والحبارى بشكل خاص في بيئتها الأصلية داخل المحمية، حيث يهدف المركز لإكثار الحبارى وإعادة إطلاقها في موائلها الطبيعية والاستفادة من فائض الإنتاج في الصيد المستدام.
طائر الحبارى:
- يعد من أكبر الطيور حجما.
- أثقل طائر قادر على الطيران.
- يبلغ وزن الأنثى كيلو جرامين.
- وزن الذكر 3.5 كيلو جرامات.
- يمتلك عرفا وريشا ورقبة فريدة.
- تسمى أنثى الحبارى «الدجاجة»، والذكر «الخرب».
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